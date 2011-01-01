Первый женский видеопортал "Талия"
Автор проекта Талия Радченко - тренер женского успеха.
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Женский видеопортал "Талия" - первый видеопортал для женщин о похудении, отношениях и успехе.
I) Первой темой женского видеопортала является - ПОХУДЕНИЕ. Поэтому здесь можно узнать от «а» до «я» - какие бывают диеты, как похудеть быстро, по каким рецептам надо готовить, чтобы похудеть, какая диета безопасна, а какая вредит здоровью, зачем вообще нужна диета. Похудение держится на трех китах - психологии, правильном питании, физических упражнениях. Каждому из этих направлений, видеопортал «Талія» уделяет немало внимания.
- В разделе Психология, мы рассказываем - как убрать причину лишнего веса (заедание проблем, привычку переедать или есть на ночь т. д.) Также мы рассказываем о психологических методах, которые помогают не «срываться» с диет, выполнять изо дня в день «нудные», но такие необходимые, упражнения. К таким психологическим приемам относятся - Дневник похудения, визуализация, поиск наставника, работа с ним, работа со «срывами».
- Раздел о Питании включает в себя рубрики: Питание, Все диеты для похудения. Здесь есть информация обо всех новых, старых, модных, проверенных диетах на тему как похудеть быстро. Также на страницах видеопортала рассказывается, какие продукты помогают, а какие мешают худеть; что вредно, а что полезно; какими продуктами нельзя злоупотреблять. Особое внимание уделяется полезности продуктов - мы много пишем о витаминах, других полезных веществах, которые помогают организму быть здоровым, продлить молодость на долгие годы. Похудение не должно вредить здоровью.
- Третий кит похудения - Спорт или, по крайней мере, упражнения для похудения. Мы рассказываем, сколько калорий сжигает тот или иной вид спорта, как часто стоит заниматься спортом, сколько на это стоит уделять времени и как похудеть легко и помощью диеты. В материалах видеопортала можно найти информацию обо всех разновидностях «спорта для похудения»: фитнес, йога, пилатес, плавание, борьба. Но главными темами заметок в разделе Спорт являются все же житейские физические нагрузки - работа по дому (уборка, глажка, готовка), банальная зарядка, бег, прыжки на скакалке. Ведь, современный ритм жизни часто не позволяет выкроить время еще на спортивный зал или бассейн и какая нужна диета.
II) Важную роль на женском видеопортале играют статьи об ОТНОШЕНИЯХ между мужчиной, женщиной. Журналисты видеопортала для женщин «Талия» в своих материалах ищут рецепты счастья. Советуют как решить ту или иную проблему, проводят параллели между стройностью, налаженной личной жизнью. Отношения между людьми - самое таинственное, сложное, что может быть. Удивительно, что чем выше по карьерной, социальной лестнице подымается человек, тем более одиноким он становится. Нередко красивые, умные талантливые долго не могут устроить свою личную жизнь. Поэтому, красной нитью в разделе Отношения (рубрики Мужчины и Психология), протянута тема взаимоотношений между мужчиной, женщиной. Ведь придерживаться диеты и худеть, ухаживать за кожей, волосами, ногтями, красиво модно одеваться, нам - женщинам, нужно только чтобы быть любимыми, желанными. Конечно, мы не могли обойти вниманием, плоды любви - это рубрики «Беременность и роды», «Дети». Все о беременности, родах, воспитании малышей - у нас на видеопортале.
III) Заключительная часть женского видеопортала "Талия" - УСПЕШНОСТЬ. Здесь мы предлагаем посетителю: материалы об успешных женщинах, рассказываем, как и с помощью чего, они добились успеха. В рубрике Успешность, мы рассматриваем все грани Успеха. Это черты характера, которые помогают добиться желаемого, образование, связи, мотивация, диета. Журналисты видеопортала для женщин «Талія» ищут ответы на такие сложные вопросы: «Почему люди с минимумом знаний, способностей, часто добиваются больше других?», «Почему женщине сложнее строить карьеру, чем мужчине», «Почему часто семья и родители на человека влияют больше, чем Гарвард»?
Автор проекта - Талия (Наталия Радченко). Женский видеопортал "Талия" - мы знаем как быть красивой и счастливой!